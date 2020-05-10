Шеф-повар раскрыл меню на приемах президента России

На приемах от имени президента России Владимира Путина мясо страуса или крокодила не подают. Чем же угощают гостей на торжественных мероприятиях, рассказал бывший генеральный директор Комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Меню на президентских приемах традиционное, сообщило РИА «Новости».

«Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция», — пояснил Бухаров.

По его словам, никаких запрещенных продуктов нет. Гостям наливают алкогольные напитки только отечественного производства. На тарелках нет страусятины и крокодилового мяса. Что и не удивительно: было бы странно подавать в России мясо бизона, жирафа или крокодила, отметил шеф-повар. Хотя в стране открыты крокодильи и страусиные фермы.

Выбор блюд и их подача всегда заранее обсуждаются. Протокол президента решает этот вопрос с Комбинатом питания или с привлеченным рестораном. Если среди гостей ожидаются мусульмане или иудеи, на приемах главы государства отказываются от свинины.