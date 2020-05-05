Шеф-повар Кремля рассказал о вкусах Горбачева, Ельцина и Путина

Меню первых лиц России всегда составлялось на основе их личных предпочтений. Диетологи никогда не предлагали «черных списков» запрещенных продуктов. Михаилу Горбачеву никогда не подавали дичь, которую он не любил, а Борису Ельцину — морепродукты.

Об этом РИА «Новости» рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. Он припомнил, что генсеку КПСС Леониду Брежневу подавали уток с охоты в Завидово несмотря на то, что в них могла остаться дробь.

«А Михаил Сергеевич Горбачев этого терпеть не мог, эту дичь он не ел никогда, ему и не предлагали», — ответил Галкин. Но Горбачеву нравилось утиное филе или индейка, но это были специально выращенные птицы. Он мог во время заграничной командировки попробовать морепродукты, если они заранее оговаривались в меня. Его жена Раиса Горбачева, как и Борис Ельцин, к ним никогда не притрагивались.

«Борис Николаевич Ельцин, хотя и всеядный был, не очень любил морские деликатесы. Креветки, ежи морские, змеи, лягушки — он гадов этих не любил, поэтому такого на столе не бывало», — добавил Галкин.

По словам шеф-повара Кремля, действующий президент России Владимир Путин ничего сверхъестественного на стол подавать не просит. Он предпочитает хорошие котлеты, телятину, баранину или кусочек рыбы.

Ранее Анатолий Галкин поделился рецептом кремлевской перловки. Крупу нужно на ночь замочить в воде, а затем варить, пять-семь раз сливая воду.