Правительство России целиком и полностью осознает тяжесть санкций. В руководстве страны действуют четко и слажено, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляцию ведет Telegram-канал правительства.

Выступая с отчетом в Госдуме, Мишустин рассказал о дальнейших шагах по развитию российской экономики. Он подчеркнул, что все планы строятся с полным осознанием текущей ситуации.

«Будет непросто. Конечно, говорить о том, что санкции не создают сложностей, нельзя. Мы осознаем серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. И мы знаем, что делать и как выполнять порученное нам главой государства», — сказал Мишустин.

Текущие экономические цепочки сильно изменятся, заявил глава кабмина. Бизнесу придется перестраивать логистику и налаживать новые связи. Появятся новые поставщики и рынки сбыта, отметил Мишустин. Он заявил, что многое зависит от сплоченности россиян.

«Но мы, сплотившись вокруг президента, преодолеем любые вызовы. И Россия продолжит развиваться. Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека», — подчеркнул он.