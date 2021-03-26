Шансы Харрис стать досрочно президентом США оценили в Совфеде

Сенатор Сергей Цеков обсудил с порталом News.ru шансы вице-президента США Камалы Харрис стать досрочно хозяйкой Белого дома.

По словам парламентария, все зависит от того, как будет развиваться президентство действующего лидера США Джо Байдена, будет ли он баллотироваться на второй срок и в каком состоянии он подойдет к следующей выборной гонке.

«Как говорится, каждый народ достоин своего президента, какого выбирают, такого и выбирают, но шансы есть», — допустил Цеков.