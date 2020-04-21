«Я думаю, что на этот раз шансы у него есть. Потому что среди демократов по этому поводу — раскол, хотя идет давление со стороны национальных меньшинств», — отметил Кубышкин.

По его словам, ситуация остается тревожной и президенту США нужны аргументы, чтобы четко объяснить свою политику по отношению к коронавирусной инфекции. Он допустил, что демократы, мобилизуя свой электорат, могут затормозить или наложить на решение Трампа вето в палате представителей.

«Но президент может пробить этот закон, наложив свое вето на это решение. Поэтому мне кажется, что сейчас у Трампа есть определенные шансы», — продолжил эксперт.

Он напомнил, что вопрос об иммигрантах — очень важный компонент предвыборной политики действующего лидера США, и он не может отступить от провозглашенных в 2016 году принципов.