Власть 11 августа 2023, 08:59 «Шансов нет». Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины Врио главы Запорожья Балицкий: экономика Украины потерпела крах из-за неверного вектора Freepik

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Украина не имеет будущего как государство. Она потеряла свою экономику из-за того, что решила сотрудничать с западными странами, а не с Россией. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА «Новости».

«Мое убеждение, что у Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась», — сказал он.

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По его словам, у Украины в 1991 году был уникальный шанс — она имела мощнейшие промышленность и экономику. Речь, в частности, идет о ракетной, авиационной, космического областях.

Также страна отличалась выгодным положением — все трубы шли через нее. Балицкий отметил, что Харьков, Донецк и Днепропетровск являлись «мощнейшими портами, интеллектуальными городами». Там находились академии, высшие учебные заведения.

Однако из-за европейского вектора развития население государства за последние годы уменьшилось. По его мнению, если Украина осталась бы с Россией, то ее промышленность работала.

«Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет», — резюмировал он.

Врио главы региона добавил, что жители Запорожской области уже не связывают с Украиной свое будущее. Ранее Балицкий заявил, что на его жизнь покушались более 10 раз. Он вспомнил, что ему не раз угрожали, но это было «смешно».