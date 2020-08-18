facebook_pixel
    18 августа 2020, 14:25

    Шахматист объяснил принцип «гроссмейстерского мышления» Владимира Путина

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил принцип «гроссмейстерского мышления» президента России Владимира Путина, пишет сайт «Политика сегодня».
    Шахматист объяснил принцип «гроссмейстерского мышления» Владимира Путина

    Глава США Дональд Трамп сравнил лидеров крупнейших мировых стран с опытными шахматными игроками. Среди них оказались Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин.

    «Вот что я выяснил: Путин, председатель Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий лидер Эрдоган — все они — гроссмейстеры мирового уровня», — заявил Трамп.

    Карпов согласился с такой характеристикой от американского президента. Как считает международный гроссмейстер, мудрый политик должен обладать несколькими качествами, которые необходимы и мастерам шахматных баталий.

    Специалист заметил, что сравнение политики с шахматами не является новым. Чаще всего сравнивали с этой игрой именно военные действия, то есть решения командиров. Он пояснил, что государственным лидерам важно быть всесторонне подготовленными, иметь всю информацию о любом событии в мире и уметь ее правильно проанализировать. Именно так делают опытные шахматисты.

    Новости SMI.FM