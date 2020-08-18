Шахматист объяснил принцип «гроссмейстерского мышления» Владимира Путина

Глава США Дональд Трамп сравнил лидеров крупнейших мировых стран с опытными шахматными игроками. Среди них оказались Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Вот что я выяснил: Путин, председатель Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий лидер Эрдоган — все они — гроссмейстеры мирового уровня», — заявил Трамп.

Карпов согласился с такой характеристикой от американского президента. Как считает международный гроссмейстер, мудрый политик должен обладать несколькими качествами, которые необходимы и мастерам шахматных баталий.

Специалист заметил, что сравнение политики с шахматами не является новым. Чаще всего сравнивали с этой игрой именно военные действия, то есть решения командиров. Он пояснил, что государственным лидерам важно быть всесторонне подготовленными, иметь всю информацию о любом событии в мире и уметь ее правильно проанализировать. Именно так делают опытные шахматисты.