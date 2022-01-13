США и страны НАТО захотели сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы развязать войну на Украине. Таким мнением поделились авторы польского издания Myśl Polska.

«Я полагаю, что из переговоров ничего не выйдет, ведь США и их креатура, НАТО, отчетливо стремятся к эскалации конфликта», — высказал предположение польский журналист.

В этом же материале СМИ указало, что власти США захотели втянуть Россию в войну, в которой сами не собираются участвовать. Такое положение, по мнению автора заметки, очень выгодно для стран НАТО, потому что их граждане от войны не пострадают. Но гипотетически в нее могут быть втянуты и поляки. Газета подчеркнула циничность попыток втянуть родственные народы в войну, она назвала это «дьявольским планом».

Заседание Совета России и НАТО прошло в Брюсселе. Перед ним состоялись переговоры дипломатов России и США. Россия выдвинула свои условия США — она настаивает о прекращении сотрудничества НАТО с постсоветскими странами и отказе от установки военных баз на их территории. В США назвали некоторые из предложенных пунктов неприемлемыми.