Сформирован новый состав Европейской комиссии
Новый состав Европейской комиссии окончательно сформирован, рассказал сайт RT со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска.
Он начнет выполнять свои обязательства под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1-го декабря.
«Европейский совет наконец официально назначил новый состав Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря. Поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен и ее команде по поддержанию единства и силы ЕС», — написал Дональд Туск в Twitter.
Состав утвержден на пятилетний срок.