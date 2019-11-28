Сформирован новый состав Европейской комиссии

Он начнет выполнять свои обязательства под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1-го декабря.

«Европейский совет наконец официально назначил новый состав Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря. Поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен и ее команде по поддержанию единства и силы ЕС», — написал Дональд Туск в Twitter.

Состав утвержден на пятилетний срок.