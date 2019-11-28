  • Сформирован новый состав Европейской комиссии

    28 ноября 2019, 21:18

    Александр Кушак

    Новый состав Европейской комиссии окончательно сформирован, рассказал сайт RT со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска.

    Он начнет выполнять свои обязательства под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1-го декабря.

    «Европейский совет наконец официально назначил новый состав Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря. Поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен и ее команде по поддержанию единства и силы ЕС», — написал Дональд Туск в Twitter.

    Состав утвержден на пятилетний срок.