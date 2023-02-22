Важное 22 февраля 2023, 17:37 СФ одобрил закон о запрете использования иностранных слов на государственном уровне РИА «Новости»

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Совет Федерации одобрил закон, подразумевающий недопустимость использования иностранных слов на государственном уровне. Исключением станут те слова, у которых нет аналогов в русском языке и которые при этом содержатся в нормативных словарях.

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)», — указано в законе.

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Под нормами понимаются языковые средства и правила их использования, отраженные в нормативных словарях и справочниках. Правительство на основании предложений комиссии будет утверждать список нормативных словарей и требования к ним. Подразумевается также, что в них отразят перечень иностранных слов, употреблять которые допустимо из-за отсутствия аналогов.

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Состав и порядок работы правительственной комиссии тоже утвердит кабмин.

Согласно закону, государственный язык Российской Федерации должен обязательно использоваться в официальных взаимоотношениях и официальной переписке всех организаций, причем как с россиянами, так и с иностранными гражданами. Кроме того, на государственном языке должны быть оформлены адреса отправителей и получателей телеграмм, посылок, почтовых переводов в пределах России, информация для потребителей товаров и услуг и так далее.