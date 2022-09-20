Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе | 360°

Важное 20 сентября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе Обсуждение референдума о присоединении к России Запорожской области начался в Мелитополе РИА «Новости»

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В Мелитополе начался общенародный съезд граждан. Люди обсудят проведение референдума о присоединении Запорожской области к России, сообщило РИА «Новости».

Общенародный съезд организовали сотрудники движения «Мы вместе с Россией». На мероприятие прибыли представители практически всех населенных пунктов региона. По данным агентства, всем желающим обсудить референдум о присоединении Запорожской области к России не хватило мест в зале, поэтому люди собрались в коридорах.

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Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо с просьбой о немедленном проведении референдума. Люди заявили о желании присоединиться к России. Воссоединение с РФ там назвали торжеством исторической справедливости.

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Накануне с аналогичными инициативами выступили в общественных палатах ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили возможность синхронизации дальнейших действий по референдуму.

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