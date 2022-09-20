Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:58

Тарифы в общественном транспорте Подмосковья изменятся с 1 октября

Происшествия

20 сентября 2022, 12:57

Хулиганы подожгли петарду у храма в Видном

Реклама

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:54

Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:49

Производитель строительных материалов создал 55 рабочих мест в Ступине

Власть

20 сентября 2022, 12:47

Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:46

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:44

Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум

Важное

20 сентября 2022, 12:44

Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе

Власть

20 сентября 2022, 12:43

Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»

Важное

20 сентября 2022, 12:44

Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе

Обсуждение референдума о присоединении к России Запорожской области начался в Мелитополе

Читать 360tv в

В Мелитополе начался общенародный съезд граждан. Люди обсудят проведение референдума о присоединении Запорожской области к России, сообщило РИА «Новости».

Общенародный съезд организовали сотрудники движения «Мы вместе с Россией». На мероприятие прибыли представители практически всех населенных пунктов региона. По данным агентства, всем желающим обсудить референдум о присоединении Запорожской области к России не хватило мест в зале, поэтому люди собрались в коридорах.

Реклама

Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо с просьбой о немедленном проведении референдума. Люди заявили о желании присоединиться к России. Воссоединение с РФ там назвали торжеством исторической справедливости.

Реклама

Накануне с аналогичными инициативами выступили в общественных палатах ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили возможность синхронизации дальнейших действий по референдуму.

Обстановка в Запорожье

Референдум

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама