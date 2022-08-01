Правительство утвердило создание главного управления Северного морского пути

Главное управление Северного морского пути появится в России. Учреждение займется организацией прохода судов, а также выдачей и отзывом разрешений на проход сухогрузов. Распоряжение о создании новой структуры подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

В ходе совещания с членами Кабинета министров Мишустин подчеркнул, что новая структура получит все полномочия по управлению движением судов на Северном морском пути, что повысит безопасность судоходства в этом важном регионе.

«Это надежный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке. Президент России Владимир Путин подчеркивал, как важно поддерживать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым», — заявил Мишустин.

Учредителем главного управления Северного морского пути станет госкорпорация «Росатом». Новое учреждение создадут в формате федерального государственного учреждения.

Кроме учреждения новой структуры правительство утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что развитие морского транспортного коридора предусматривает три главные задачи: обеспечение всем необходимым жителей Арктики, ввоз и вывоз продукции в рамках инвестиционных проектов и обеспечение транзита между Европой и Азией.