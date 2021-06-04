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    04 июня 2021, 21:35

    Севастополь вошел в топ-20 самых инвестиционно привлекательных регионов России

    Дарья Морозова

    Севастополь вошел в рейтинг самых привлекательных районов России с точки зрения инвестирования в них. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    В пресс-службе горадминистрации отметили, это результаты за 2020 год. По сравнению с 2021 годом Севастополь поднялся в рейтинге.

    «Севастополь демонстрирует динамичный рост в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности в течение последних двух лет. По результатам 2020 года регион поднялся до 16 позиции из 29», — рассказали в правительстве.