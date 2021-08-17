Лавров выступит на сессии ГА ООН

Глава МИД Сергей Лавров представит Россию на предстоящей сессии Генассамблеи ООН. Выступление министра запланировано на 25 сентября.

Российский министр должен будет выступить во второй половине дня 25 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предварительную программу выступающих.

Президент США Джо Байден выступит на сессии 21 сентября. В программе американский лидер следует за президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Также в списке есть лидер Афганистана, но его имя не указано. Ожидается, что представитель страны выступит 22 сентября. В этот же день должен выступить президент Украины Владимир Зеленский.

Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует 14 сентября. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет с 21 по 27 сентября.

Президент Афганистана Ашраф Гани на прошлой неделе выехал из страны. Такое решение он принял после захвата Кабула талибами*. В ближайшее время в стране сформируется новое правительство.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.