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    12 августа 2022, 21:28

    Сервисы Госуслуг внесли в перечень социально значимых программ для размещения в RuStore

    Минцифры внесло сервисы Госуслуг в перечень социально важных программ для RuStore

    Антон Ишбульдин

    Министерство цифрового развития определило перечень социально значимых приложений для обязательного размещения в отечественном магазине приложений RuStore. Пока в списке — только четыре сервиса Госуслуг. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

    Сервисы Госуслуг внесли в перечень социально значимых программ для размещения в RuStore

    Социально важными приложениями признали «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». В дальнейшем список пообещали расширить.

    «С помощью приложений из перечня граждане смогут получить важную информацию для решения ряда вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги. Устанавливать такое приложение на смартфон или нет — личный выбор каждого пользователя», — сообщили в пресс-службе министерства. Там добавили, что власти не запрещали размещать в RuStore иные приложения.

    В конце мая в отечественном магазине приложений появились подмосковные сервисы — «Госуслуги Московской области» и «Добродел». Власти Подмосковья отметили, что сервисы пользуются популярностью — суммарно их скачали более 2,5 миллионов раз.