Сервисы Госуслуг внесли в перечень социально значимых программ для размещения в RuStore

Министерство цифрового развития определило перечень социально значимых приложений для обязательного размещения в отечественном магазине приложений RuStore. Пока в списке — только четыре сервиса Госуслуг. Документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

Социально важными приложениями признали «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». В дальнейшем список пообещали расширить.

«С помощью приложений из перечня граждане смогут получить важную информацию для решения ряда вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги. Устанавливать такое приложение на смартфон или нет — личный выбор каждого пользователя», — сообщили в пресс-службе министерства. Там добавили, что власти не запрещали размещать в RuStore иные приложения.

В конце мая в отечественном магазине приложений появились подмосковные сервисы — «Госуслуги Московской области» и «Добродел». Власти Подмосковья отметили, что сервисы пользуются популярностью — суммарно их скачали более 2,5 миллионов раз.