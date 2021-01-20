Сервис для онлайн-собраний собственников жилья запустят в России

Новый ресурс будет предупреждать владельцев жилой недвижимости о будущих собраниях. Также там будут храниться принятые решения, результаты голосования и протоколы обсуждений в электронном виде.

Как сообщило РИА ФАН, полный спектр возможности владельцам жилья будет доступен также в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». Ожидается, что его представят в первом квартале 2021 года.

Нововведение упростит проведение собраний для решения общедомовых проблем, а главное, сократит контакты между людьми. Последний фактор особенно актуален в период распространения коронавируса.

Закон о проведении онлайн-собраний собственников жилья президент России Владимир Путин подписал в мае 2020 года. Документ обязывал все регионы России до 1 июня 2021 года обеспечить на базе государственной информационной системы ЖКХ техническую возможность уведомления собственников о проведении собрания.

Закон предусматривает, что если от участия в собрании отказались более половины собственников, то его проводить не будут.

Московская область стала пилотным регионом, где запустили онлайн-собрания собственников жилья на базе ЕИАС ЖКХ. Сервис начал работать с сентября 2020 года, и за несколько дней там провели более 800 голосований по общедомовым вопросам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что такая возможность напрямую влияет на качество жизни в многоквартирных домах. Глава региона подчеркнул, что многие не могут приходить на обычные собрания жильцов из-за большой занятости, но теперь их мнение будет учитываться.