Власть 27 июля 2023, 15:21 «Серная программа», экзоскелеты и реновация: Михаил Мишустин оценил изменения в Норильске Автор фото: Семен Кац

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел 27 июля Надеждинский металлургический завод, спортхолл «Айка» и новые объекты реновации в Норильске в рамках рабочей поездки по регионам Сибири и Дальнего Востока. Ранее Мишустин уже посетил Владивосток, Улан-Удэ и Горно-Алтайск, где осмотрел ряд предприятий, провел совещание по развитию туризма и встретился с главами регионов.

В Норильске Мишустин отправился на Надеждинский металлургический завод, где осмотрел цеха и ознакомился с программами предприятия. В том числе, ему доложили о ходе реализации беспрецедентной экологической инициативы «Норникеля» — «Серной программы». Программа включает в себя частичную реконфигурацию металлургического производства Надеждинского и Медного заводов, а также строительство мощностей по утилизации диоксида серы.

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Работы на объектах «Серной программы» вышли на стадию завершения. Уже осенью 2023 года «Норникель» начнет улавливать серу на Надеждинском заводе. После этого выбросы диоксида серы в Норильске должны постепенно снизиться на 45% от уровня базового 2015 года. А с полным завершением «Серной программы» сокращение выбросов станет более чем 10-кратным.

«Для выполнения поставленных целей мы готовим новые технологические решения на Медном заводе, — отметил президент „Норникеля“ Владимир Потанин. — Так как многие западные партнеры отказались от сотрудничества с нами, пришлось все перепроектировать и искать альтернативные источники поставок. А на Медном заводе задача еще на порядок сложнее, потому что там две технологических линии, которые нужно модернизировать. Мы над этим работаем, и до конца года решение будет сформулировано».

Также в ходе посещения Надеждинского завода премьер-министр ознакомился с инновационными производственными технологиями и системами, применяемыми на предприятии. Мишустину рассказали о комплексе «Анализ геопространственных данных», продемонстрировали промышленный экзоскелет, дрон-маркшейдер и дрон-инспектор (с очками VR), который используется для повышения уровня промышленной безопасности. Премьер заинтересовался разработкой и предложил Потанину как серьезному инвестору присмотреться к этой теме.

Автор фото: Семен Кац

Михаил Мишустин оставил памятную запись в книге почетных гостей Надеждинского металлургического завода: «Дорогие друзья! Вы делаете огромное дело для своей страны. В сложных условиях повышаете технологический суверенитет России. От всей души желаю коллективу завода крепчайшего здоровья, интересной работы и семейного тепла. Руководителям и собственникам — довести все обещания и планы до реализации! Особенно по экологии».

Затем председатель правительства РФ посетил спортивный комплекс «Айка». Мишустин осмотрел спортзал, пообщался с детьми и родителями. А также сделал с юными футболистами совместную фотографию. Во время матча один из мальчиков заплакал, премьер поинтересовался причиной. Ребенок расстроился, что не забил гол. Мишустин успокоил его: «Сейчас забьешь. Подожди. Точно сейчас будет».

Автор фото: Семен Кац

Также премьера ознакомили с комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года и показали строящиеся по программе реновации жилые дома.

«Хочу сказать, что меня Норильск удивил», — признался Михаил Мишустин. — Те вопросы, которые мы часто обсуждали, а это вопросы, связанные с экологией, с комплексным социально-экономическим развитием Норильска, конечно, стоят на повестке дня правительства, края, города. Но сегодня мы проехали по городу, посмотрели на все — честно говоря, было очень симпатично».

В завершении поездки Мишустин встретился с руководителем Красноярского края Михаилом Котюковым.