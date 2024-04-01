Власть 01 апреля 2024, 16:14 Сергея Белоусова освободили от должности заместителя директора ФССП Путин уволил Белоусова с поста заместителя директора ФССП Пресс-служба ФССП России

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Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергея Белоусова. Указ опубликовали на сайте правовых актов.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава РФ», — следует из документа.

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Белоусова назначили на эту должность в августе 2017 года. Он курировал организацию работы региональных подразделений приставов. До перехода в ФССП Белоусов около девяти лет работал в Минюсте.

Ранее Путин назначил на должность заместителя главы Федеральной службы судебных приставов Алексея Рагозина. Он получил специальное звание генерал-майора внутренней службы.