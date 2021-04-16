Сергей Шойгу вспомнил, как его впервые пригласили в правительство

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, как его впервые пригласили в правительство. Он вспомнил, что в 1990 году депутаты Верховного Совета РСФСР могли влиять на формирование исполнительного органа, написал сайт kp.ru.

По его словам, раньше приезжающие из субъектов чиновники могли позвать людей в правительство вместе с собой. В начале 90-х Шойгу был вторым секретарем горкома партии в Абакане.

«Тогда меня позвал Иван Степанович Силаев (председатель Совета Министров РСФСР — прим. ред.). Нас было шестеро кандидатов на должность председателя Государственного комитета по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И нас выбирали», — уточнил Сергей Кужугетович.

Сначала прошла большая комиссия, потом Шойгу прошел по комитетам Верховного Совета, а далее был Верховный Совет, на котором за кандидатов голосовали. Тогда никого из шести кандидатов не выбрали. Спустя примерно неделю Силаев предложил Шойгу поработать в Государственном комитете «Российский корпус спасателей».