Сергей Шнуров собрался в Госдуму

«На выборы в Госдуму он точно идет», — поделился Титов. Ранее Шнуров стал одним из сопредседателей партии. Такое решение было принято на очередном съезде.

Шнуров стал членом Партии Роста в феврале этого года. Еще тогда при получении партийного билета музыкант намекнул, что готовится идти на выборы в Госдуму в 2021 году. Ранее Шнуров признавался, что не считает себя политиком, скорее наоборот «антиполитиком».

Музыкант пробудет себя не только в политике, но и на телевидении. В июне Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. При этом рокер продолжает радовать своих поклонников новыми хитам. Летом он выпустил сингл «Фотосессия» и клип на него. Однако фанаты восприняли видео неоднозначно. В главной роли была солистка группы «Ленинград» Виктория Кузьмина. По сюжету, девушка приходит в студию, где хочет сделать себе фотографии как на обложках глянцевых журналов. Однако многие поклонники решили, что видео на песню скучное.