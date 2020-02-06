Сергей Малинкович: американские коммунисты нас очень подвели

Малинкович заверил, что его партия направит письмо коллегам из США. Он напомнил, что в Мексике скоро пройдет встреча левых сил, где членов Компартии США заставят ответить за бездействие во время импичмента.

По его словам, если бы второй секретарь партии Сергей Рахманов был бы на месте американских коллег, то солдаты и матросы уже оцепили бы Белый дом.

«Американские коммунисты просто нас очень сильно всех подвели», — признался политик.