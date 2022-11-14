Власть 14 ноября 2022, 21:29 Сергей Лавров заявил, что не носит смарт-часы от Apple Глава МИД Лавров рассказал, что носит на Бали часы от компании Huawei РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что якобы носит смарт-часы от Apple. В интервью ТАСС он заявил, что пользуется гаджетом, произведенным компанией Huawei.

«Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei», — уточнил министр иностранных дел.

Реклама

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале написал, что Сергей Лавров якобы пользуется смарт-часами от Apple. Блогер «порекомендовал» главе российского МИД не пользоваться Iphone и Apple Watch, чтобы американские спецслужбы не могли получить доступ к интересующей их информации.

Реклама

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила украинскому журналисту. Она написала, что Лавров не носит Apple Watch, а также признала, что России надо было изобрести свои телефоны и компьютеры.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на Бали, где состоится саммит «Большой двадцатки». Министр иностранных дел назвал вброс «игрой» и призвал журналистов быть «почестнее».