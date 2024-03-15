Власть 15 марта 2024, 10:47 Сергей Лавров проголосовал на избирательном участке в центре Москвы Министр Лавров проголосовал на выборах президента России в центре Москвы РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 марта проголосовал на выборах президента. Он опустил бюллетень на одном из избирательных участков в центре Москвы, сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки открылись в 08:00 и проработают до 20:00, голосование продлится три дня. Сергей Лавров пришел на выборы утром 15 марта. Он отдал свой голос на одном из участков в центре Москвы в сопровождении журналистов и сотрудников.

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В общей сложности в Москве открылись более 2200 избирательных участков, в электронном голосовании в первые часы приняли участие более 40 тысяч человек. В Подмосковье заработали более 3,9 тысячи участков, в том числе 57 временных. Одними из первых российских чиновников, заполнивших свои бюллетени, стали глава Тувы Владислав Ховалыг и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.