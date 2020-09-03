Сергей Лавров отправится с рабочим визитом на Кипр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет с рабочим визитом на Кипр 8 сентября, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«8 сентября в соответствии с имеющимся приглашением министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров посетит Республику Кипр с рабочим визитом», — процитировал ее сайт NЕWS.ru.

Отмечается, что помимо этого у Лаврова запланировано участие в десятой встрече глав МИД государств, которые являются участниками Восточноазиатского саммита. Мероприятие проведут 9 сентября в режиме видеоконференции. Министр проведет личные встречи со своими коллегами из Казахстана, Киргизии, Пакистана, а также Индии.