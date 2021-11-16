Сергей Лавров обвинил во лжи президента Литвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления президента Литвы Гитанаса Науседы «лживыми утверждениями». Речь идет о его высказываниях, которые касаются якобы причастности российской стороны к миграционному кризису у границы Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

«При всем уважении к президентам суверенных государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: „За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы“. Ни единого факта не приводится», — рассказал министр на последней пресс-конференции.

До этого беженцы, которые разбили лагерь у польской границы, дошли до пропускного пункта. Там их путь преграждали армия польских силовиков и колючая проволока. Военные, вооруженные водометами, угрожали применением силы в случае, если мигранты попытаются взять границу штурмом.

Мигранты устроили давку на белорусско-польской границе 8 ноября. Многие пытались попасть на территорию ЕС из Белоруссии целыми семьями. Они смогли частично поломать ограждения, а кому-то из них удалось пересечь границу. Во вторник, 16 ноября, собравшиеся на границе Белоруссии мигранты бросали палки и камни в силовиков.