Сергей Лавров и глава МИД Кипра провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Кипра Никос Христодулидис провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы двусторонней повестки, а также поговорили о кипрском урегулировании, сообщили в пресс-службе министерства.

Инициатором разговора стала кипрская сторона. Лавров и Христодулидис поделились друг с другом мыслями об актуальных вопросах, сделав акцент на реализации программы мероприятий в рамках 60-летия установления партнерских отношений между РФ и Кипром, которое отмечается в нынешнем году.

Помимо прочего, разговор коснулся урегулирования Кипрской проблемы в рамках ее рассмотрения в Совете безопасности ООН, информирует сайт «Аргументы и Факты».