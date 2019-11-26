Сергей Иванов: электронное удостоверение не заменит бумажный паспорт

Проект закона включает пункты об удостоверении личности в формате пластиковой карты, на которую будут вноситься данные о гражданине в электронном формате.

«Удостоверение личности будет основным документом, который мы будем носить с собой постоянно. Оно по размеру будет, скорее всего, как банковская карточка и не будет занимать много места у вас в кармане», — рассказал депутат.

Иванов подчеркнул, что электронное удостоверение будет сосуществовать с бумажным паспортом. Последний будет содержать штампы о регистрации по месту жительства, военнообязанности и регистрации брака.

«Со временем, когда электронная база данных будет развита по всей стране и ее можно будет использовать в любой деревне, необходимость в бумажном паспорте, может быть, отпадет», — допустил депутат.

Также законопроект отменяет замену паспорта в 20 и 45 лет. В него будут вклеиваться новые фотографии каждые 10 лет.

Электронное удостоверение личности начнут вводить тогда, когда правительство РФ разработает его внешний вид, определит порядок выдачи и замены.

Кроме того, в паспорте, согласно документу, можно будет вписать свою национальность.