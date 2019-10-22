Сергей Гаврилов получил грамоту за укрепление российской государственности

Сергей Гаврилов получил грамоту президента России за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Была отмечена его активная работа в качестве участника Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Парламентария поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил мужественность и ответственность Гаврилова в его миротворческих усилиях.

«Мы делаем все, чтобы укрепить отношения дружбы и солидарности между парламентами в совместной борьбе за мир, за разоружение, за православное единство, несмотря на попытки нас разделить, изолировать», — сказал Гаврилов на вручении грамоты.