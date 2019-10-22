Сергей Гаврилов получил грамоту за укрепление российской государственности
Депутата Государственной думы Сергея Гаврилова наградили за укрепление российской государственности. Парламентарий был активным участником Межпарламентской Ассамблеи Православия. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Сергей Гаврилов получил грамоту президента России за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу. Была отмечена его активная работа в качестве участника Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Парламентария поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил мужественность и ответственность Гаврилова в его миротворческих усилиях.
«Мы делаем все, чтобы укрепить отношения дружбы и солидарности между парламентами в совместной борьбе за мир, за разоружение, за православное единство, несмотря на попытки нас разделить, изолировать», — сказал Гаврилов на вручении грамоты.