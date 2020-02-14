Сергей Акопов рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бразилии
Посол России в Бразилии Сергей Акопов заверил РИА «Новости», что бразильская сторона проявляет интерес к определенным видам вооружений российского образца. В частности, речь идет о боевых вертолетах Ми-35М.
По словам дипломата, из-за проблем с финансированием закупка систем «Панцирь-С1» перестала быть для Бразилии приоритетным проектом в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
«Тем не менее, продолжаем считать Бразилию перспективным рынком для реализации наших вооружений и военной техники», — цитирует Акопова газета «Взгляд».
Он добавил, что бразильским военным известны высокие характеристики российского вооружения, поэтому у этого направления неплохие перспективы.