Сергей Акопов рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бразилии

По словам дипломата, из-за проблем с финансированием закупка систем «Панцирь-С1» перестала быть для Бразилии приоритетным проектом в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

«Тем не менее, продолжаем считать Бразилию перспективным рынком для реализации наших вооружений и военной техники», — цитирует Акопова газета «Взгляд».

Он добавил, что бразильским военным известны высокие характеристики российского вооружения, поэтому у этого направления неплохие перспективы.