Сенаторы США обратились к Трампу с просьбой продлить CHB-III

Ранее Дональд Трамп говорил о возможности продления СНВ-III только «при определенных обстоятельствах». Сенаторы уверены, что это необходимость для страны. Пролонгация договора поможет получать ценную информацию и с ее помощью предсказать действия стратегических сил России, пока в США пройдет замена устаревших систем ядерного оружия.

«Это необходимо для того, чтобы впредь иметь представление о местонахождении, передвижении, дислокации стратегических систем доставки и боезарядов, принадлежащих России», — говорится в переводе сообщения.

Вместе с письмом политики предоставили Дональду Трампу законопроект о снижении ядерной угрозы для США.

Договор CHB-III был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2011 году. Действие документа закончится 5 февраля 2021 года.