Сенаторы предложили наказывать рублем за борщевик на дачных участках

Дачники могут в будущем попасть на деньги, если не будут убирать борщевик со своих участков. Совфед предложил штрафовать людей за сорняк. Сумма штрафа — до трех тысяч рублей.

Три тысячи за борщевик на даче — это только с физических лиц, пишет РИА «Новости». За отказ бороться с борщевиком должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от семи до 12 тысяч рублей. Юридическим лицам за нарушение придется выложить от 20 до 30 тысяч рублей. Сенаторы предлагают дать право составлять протоколы не только представителям Роспотребнадзора, а еще городским и региональным властям.

В немилость к сенаторам попал не только борщевик, но и амброзия полыннолистная — мощнейший аллерген. Растет она преимущественно на юге России.

«Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она (амброзия — прим. ред.) произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей юга России», — приводит агентство слова сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой.

Борщевик — это сорняк, который содержит вызывающие фотохимические ожоги. В СССР борщевик Сосновского выращивали как силосное растение в Центральной России. Он начал захватывать сельскохозяйственные земли, и возделывать его прекратили. Сейчас борщевик сельскохозяйственным растением не считается.