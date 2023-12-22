Власть 22 декабря 2023, 12:39 Сенаторы поддержали закон о выплатах на жилье семьям погибших в СВО силовиков Совфед одобрил закон о выплатах на жилье родным погибших в СВО силовиков РИА «Новости»

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Совет Федерации одобрил изменения законодательства, по которым родные силовиков, погибших в зоне спецоперации, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на покупку жилья. Инициативу утвердили на заседании верхней палаты парламента.

Новый закон позволит сохранить право на жилищную выплату за семьями участвующих в СВО экс-сотрудников органов внутренних дел и принудительного исполнения, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Многие из них встали на учет на прошлой службе, чтобы получить выплату от государства.

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Согласно нынешнему законодательству, право на льготу за родными сохраняется в течение года в случае, если сотрудник получил ущерб здоровью или погиб на службе. Однако смерть этих людей в ходе спецоперации не учитывалась. Новый закон должен устранить этот пробел.

Президент России Владимир Путин ранее призвал уравнять в правах военнослужащих и бойцов ЧВК, участвующих в спецоперации. Глава государства отметил, что формально в стране нет частных военных компаний, и контракты с государством они не заключали.