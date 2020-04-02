Сенаторы поддержали закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Они смогут получить отсрочки для погашения долга и уплаты процентов по кредитам.

Как написало РИА «Новости», во время каникул не будут начисляться штрафы и пени. Кредитные организации не должны требовать досрочного погашения кредитов, залога или взятую в ипотеку недвижимость. Сам заемщик в этом период может досрочно погасить кредит.

Закон вступит в силу со дня публикования. Над ним работали депутаты, Минфин России и Центробанк по поручению президента Владимира Путина. Оно связано с мерами реагирования на ситуацию с пандемией. Путин 25 марта во время своего обращения к россиянам предложил ввести каникулы для людей с ипотечными и потребительскими кредитами, чей доход уменьшился хотя бы на треть.

Физические лица и ИП, которые взяли кредит до принятия этого закона, могут попросить кредитные каникулы на шесть месяцев. Об этом желании банки надо уведомить до 30 сентября. При этом заемщики должны подтвердить снижение дохода за предыдущий месяц.

Российские власти решили временно закрыть рестораны, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы из-за угрозы распространения коронавируса. Эксперты прогнозируют, что многие компании в сфере услуг могут не выжить после снятия карантина.