Сенаторы поддержали кандидатуру нового прокурора ЯНАО

Сенаторы в рамках пленарного заседания поддержали кандидатуру Виктора Эппа на пост нового прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. До настоящего времени он исполнял обязанности заместителя руководителя прокуратуры Рязанской области, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал о результатах обсуждений спикеру Валентине Матвиенко. Отмечается, что теперь соответствии с поправками к Конституции РФ региональных прокуроров назначают и освобождают от должности лишь после консультаций с Совфедом.

Такая юридическая процедура прошла в первый раз в современной истории нашей страны. Письмо с изложенной позицией сенаторов направят президенту России Владимиру Путину.