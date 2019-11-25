  • Сенаторы одобрили закон о признании физлиц иноагентами

    25 ноября 2019, 16:21

    Андрей Иванов

    Совет Федерации поддержал законопроект, который позволит признавать физических лиц иностранными агентами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса.
    Сенаторы одобрили закон о признании физлиц иноагентами

    Согласно документу, такой статус будут присваивать гражданам, которые сотрудничают со СМИ-иноагентами.

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    «Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается», — пояснил Клишас.

    Сенатор добавил, что признавать физлиц иноагентами будут лишь в качестве ответа на действия других государств в отношении журналистов из России.

    Новый закон также предполагает возможность ограничить доступ к СМИ, которое признали иностранным агентом. Президент России Владимир Путин ноябре 2017 года подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Средство массовой информации могут признать агентом иностранного государства, если его финансируют из-за рубежа.