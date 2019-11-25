Сенаторы одобрили федеральный бюджет на 2020–2022 годы

Бюджет в верхней палате российского парламента сформировали с учетом избытка в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Доходы бюджета сенаторы утвердили на уровне 20,4 триллиона рублей в 2020 году, 21,2 триллиона в 2021 году и 22 триллиона в 2022 году.

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Расходы бюджета будут расти на протяжении всех трех лет, а избыток составит 876 миллиардов рублей в 2020 году, 613 миллиардов рублей в 2021 году и 295 миллиардов рублей в 2022 году. Ранее министр финансов России Антон Силуанов отметил, что новый федеральный бюджет сбалансировали и застраховали от негативных событий на рынке нефти.

Силуанов подчеркнул, что в 2020 году Россия не будет занимать в долларах США в случае выхода на внешние рынки. В бюджете упоминание американской валюты использовали формально — в ближайшие годы РФ перейдет на расчеты в евро и юанях.