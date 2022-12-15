Власть 15 декабря 2022, 14:32 Сенаторов от новых регионов не назначат до конца года — СМИ «Коммерсант»: сенаторов от новых регионов назначат не раньше сентября 2023 года Пресс-служба Кремля

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Назначение сенаторов от новых регионов России затягивается, сообщил «Коммерсант». По информации издания, до конца года Совет Федерации не пополнится представителями от республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Собеседник «Коммерсанта» в руководстве ДНР рассказал, что республика не делегирует сенаторов от исполнительной и законодательной власти до сентября 2023 года. По словам источника, осенью следующего года будут выбирать главу и Народный совет — после этого там определятся с членами Совета Федерации. Точно так же ситуацию могут решить и в других новых регионах России.

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Источник в парламенте ДНР подтвердил журналистам, что депутаты пока не собираются определять сенаторов. По его словам, в республике еще не проводили консультации по этой теме. Первоочередным вопросом там считают принятие новой конституции.

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Президент Владимир Путин встретится с руководителями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что власти уже определили дату совещания, позже журналистам расскажут о ней.