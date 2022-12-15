15 декабря 2022, 14:32
Сенаторов от новых регионов не назначат до конца года — СМИ
«Коммерсант»: сенаторов от новых регионов назначат не раньше сентября 2023 года
Назначение сенаторов от новых регионов России затягивается, сообщил «Коммерсант». По информации издания, до конца года Совет Федерации не пополнится представителями от республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Собеседник «Коммерсанта» в руководстве ДНР рассказал, что республика не делегирует сенаторов от исполнительной и законодательной власти до сентября 2023 года. По словам источника, осенью следующего года будут выбирать главу и Народный совет — после этого там определятся с членами Совета Федерации. Точно так же ситуацию могут решить и в других новых регионах России.
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Источник в парламенте ДНР подтвердил журналистам, что депутаты пока не собираются определять сенаторов. По его словам, в республике еще не проводили консультации по этой теме. Первоочередным вопросом там считают принятие новой конституции.
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Президент Владимир Путин встретится с руководителями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что власти уже определили дату совещания, позже журналистам расскажут о ней.
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