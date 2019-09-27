Сенаторов будут отбирать тщательнее после скандала с Арашуковым

Кандидатов на пост сенатора в России стали проверять тщательнее. Механизмы проверки были усилены после ситуации вокруг Рауфа Арашукова. Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали прямо на заседании Совфеда, а затем обвинили в убийствах.

Произошедшее в верхней палате парламента спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости» назвала «редким случаем».

«Это, конечно же, ответственность регионов», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что Конституция дает им исключительное право делегировать своих представителей в палату. Теперь к отбору претендентов подходят более скрупулезно.

«После того громкого случая мы усилили существующие механизмы проверки», — пояснила Матвиенко. С российскими регионами на этот счет в Совфеде «стараются находить консенсус».

32-летнего сенатора Арашукова задержали в конце января. Его обвинили в участии в преступной группировке, убийствах и давлении на свидетеля. Статуса сенатора Рауф Арашуков лишен. Вменяемые ему преступления он отрицает.