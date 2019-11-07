Сенаторам предложили устраивать общественное обсуждение инициатив

Для повышения открытости и прозрачности Совета палаты Совета Федерации сенаторам было предложено не позднее чем за 14 дней до внесения на рассмотрение поводить публичное общественное обсуждение инициатив.

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Как сообщил первый заместитель председателя Совета федерации Николай Федоров, он уже разослал всем сенаторам подобные рекомендации, которые он назвал «почти обязательными». Этой мерой Совет палаты намерен добиться открытости и прозрачности законодательного процесса.

«Рекомендуется (проводить обсуждение) с использованием телевизионно-коммуникационных ресурсов Совета федерации, а также непосредственно в субъектах РФ. Все это должно сработать на улучшение качества и для максимального учета мнения всех тех, кто заинтересован в наших законодательных инициативах», — цитирует газета «Коммерсантъ» Николая Федорова.

Широкое обсуждение законопроектов уже сейчас поводится в Совете Федерации, речь идет о «формализации существующей процедуры».

«Что касается работы в регионах, это может быть обсуждение сенатором законопроекта на заседании регионального заксобрания, встреча с избирателями или какой-либо профильной группой, если в законопроекте речь идет о регламентации их работы», — отметил член комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный.

Возможно, совет Думы предложит использовать эту технологию и нижней палате.