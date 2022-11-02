Сенатора от Подмосковья Двойных избрали главой аграрного комитета Совета Федерации | 360°

Власть 02 ноября 2022, 19:40 Сенатора от Подмосковья Двойных избрали главой аграрного комитета Совета Федерации СФ избрал главой аграрного комитета сенатора от Московской области Александра Двойных РИА "Новости"

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Новым главой комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации от Московской области избрали сенатора от Подмосковья Александра Двойных, сообщил ТАСС. Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила его богатый опыт и пожелала ему удачи в новой должности.

Матвиенко напомнила, что Александр Двойных был депутатом Московской областной думы, главой городского округа Домодедово и в целом «прошел хорошую школу».

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«Надеемся, что вы будете очень эффективно работать», — заявил председатель Совета Федерации. Предыдущего главу Алексея Майорова назначили первым зампредом аграрного комитета.

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Фрагмент с заседания СФ опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Юлия Алферова. За утверждение Двойных главой комитета проголосовали 155 сенаторов, никто не воздержался и не проголосовал против.

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