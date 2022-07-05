Сенатор Журова не увидела политического подтекста в отказе Си Цзиньпина от поездки в РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова уверена, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Россиию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Журова считает, что в его решении нет политических причин. Она уверена, что Си Цзиньпин просто следует рекомендациям врачей.

«Наверняка сейчас обеспечены меры для того, чтобы он не заболел», — заключила сенатор.