Власть 22 февраля 2023, 15:05 Сенатор Владимир Джабаров одобрил решение о приостановке участия России в ДСНВ

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Решение России приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений — совершенно правильное и обоснованное. Об этом RT рассказал первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров.

По его мнению, Россия очень долго терпела и ждала, когда американцы станут более разумными в своих действиях. Но в итоге США просто не оставили иного выбора, кроме как заморозить свое участие в договоре.

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«Они понимают только такое решение. Поэтому решение о приостановке совершенно верно. Невозможно больше терпеть политическое хамство американцев, которое они выказывают в отношении нас», — сказал Владимир Джабаров.

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Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал о том, что России приостанавливает свое участие в ДСНВ, Госдума уже ратифицировала закон, теперь он ждет одобрения в Совете Федерации.