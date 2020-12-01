Сенатор указал на противоречие в заявлении Столтенберга по Черному морю

«Утро.ру» отметило слова Косачева о том, что в заявлении Столтенберга содержится противоречие основополагающим документам самого НАТО. Имеется в виду Вашингтонский договор о создании военного блока, в котором обозначено, что договаривающийся стороны нацелены на укрепление стабильности в Североатлантическом регионе.

Сенатор заметил, что Черное море к этому региону не относится и действия НАТО в данном акватории вызовут ответные действия с российской стороны.