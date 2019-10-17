Сенатор Цеков: Зеленский находится под мощнейшим давлением украинских националистов

Западных политиков обвинили в навязывании Зеленскому решений по Донбассу Подробнее

По мнению сенатора, страны ЕС устали от затянувшегося кризиса на Украине и ищут варианты для снятия санкций с Москвы, поскольку они «очень здорово теряют» из-за российских контрсанкций.

«Но Зеленский находится еще под мощнейшим давлением украинских националистов, которые устраивают в Киеве марши, протесты и прочее. Такое впечатление, что он их очень опасается», — заметил Цеков.

По его словам, Зеленский пока не нашел какого-то серьезного противодействия против националистов, которые, в свою очередь не могут успокоиться, так как война стала их заработком и смыслом жизни.

Сенатор выразил надежду, что давление Запада перевесит страх президента Украины перед националистами и кризис на востоке страны будет наконец-то разрешен.