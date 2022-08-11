Сенатор Цеков заявил, что Россия может заблокировать Латвию

Сенатор Сергей Цеков возмутился тем, что Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Он уверен, что последняя может ответить на это транспортной блокировкой, сообщила НСН.

«Россия в состоянии осуществить полную транспортную блокаду Латвии, перекрыть движение грузов не только российских, но и транзитных», — считает Цеков.

Также он заявил, что Латвия — «никчемная» страна, которая «ничего из себя не представляет». Сенатор уверен, что мировое сообщество не проживет без России.