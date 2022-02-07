Сенатор Цеков счел неизбежным союз РФ, Белоруссии и Украины

Сенатор Сергей Цеков обсудил с порталом News.ru слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что через 15 лет Украина присоединится к единому оборонному и экономическому пространству России и Белоруссии.

«Что касается будущего Украины как нормального, цивилизованного государства, с сохранением своей истории и достижений в составе Российской империи, СССР и за столетия формирования Российского государства, то Украина неизбежно будет с РФ и Белоруссией», — выразил уверенность парламентарий.

Лукашенко обратил внимание на то, что Штаты толкают Украину к войне. При этом Россия и Белоруссия обозначили красные линии для руководства Незалежной, при переходе которых они получат ответ.

«Наступил на красную линию — получай!» — подчеркнул глава государства.