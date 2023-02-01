Власть 01 февраля 2023, 00:01 Сенатор Цеков рассказал, при каких условиях удастся запретить латинские буквы в рекламе Сенатор Цеков заявил, что для запрета латиницы в рекламе не требуется согласие бизнеса

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Российским властям необязательно дожидаться одобрения от бизнеса для того, чтобы запретить использование латинских букв в рекламе. Такое мнение высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, сообщило ИА НСН.

По словам чиновника, на данный момент Россия находится в состоянии войны с Западом, поэтому стоит запретить использование алфавита недружественных стран. Цеков отметил, что предприниматели не понесут денежных потерь из-за такого решения.

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«Западный мир объявил против нас войну, а мы его слова, алфавит используем», — отметил политик.

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