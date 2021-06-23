Сенатор Цеков прокомментировал заявление Гордона о «выселении» из Крыма

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в случае возвращения Крыма Украине граждане РФ, которые переехали на полуостров после его возвращения в состав РФ, будут выдворены с него. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал эти слова в интервью ИА НСН.

«Над этим в Крыму смеются, в России смеются. Крым вернулся в состав России навечно, ничто уже изменить статус Крыма не может, это все должны понимать», — сказал сенатор.

Он также выразил мнение, что Украине ближе «восточнославянские ценности», чем «западноевропейские». Это, по его мнению, рано или поздно приведет к союзу Украины с Россией.