08 февраля 2023, 15:24
Сенатор Цеков прокомментировал ситуацию с прояснением принадлежности Курильских островов
Россия не готова обсуждать с Японией вопрос принадлежности Курильских островов, переговоры по этой теме исключены. Такое мнение высказал сенатор Сергей Цеков в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее сообщалось, что Япония намеревалась прояснить ситуацию с территориальной принадлежностью островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.
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Цеков подчеркнул, что в Конституции РФ в принципе запрещается говорить о каких-то территориальных изменениях страны, поэтому обсуждение данной темы исключено.
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Россия
Курильские острова
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