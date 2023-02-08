Власть 08 февраля 2023, 15:24 Сенатор Цеков прокомментировал ситуацию с прояснением принадлежности Курильских островов

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Россия не готова обсуждать с Японией вопрос принадлежности Курильских островов, переговоры по этой теме исключены. Такое мнение высказал сенатор Сергей Цеков в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее сообщалось, что Япония намеревалась прояснить ситуацию с территориальной принадлежностью островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.

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Цеков подчеркнул, что в Конституции РФ в принципе запрещается говорить о каких-то территориальных изменениях страны, поэтому обсуждение данной темы исключено.

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