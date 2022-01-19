Сенатор Цеков прокомментировал предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского

Сенатор Сергей Цеков оценил предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу президентов России и Украины Владимира путина и Владимира Зеленского в Турции. Об этом сообщила Lenta.ru.

Цеков считает, что переговоры не состоятся. Также он уверен, что посредники в этом вопросе не нужны.

«Если созреет ситуация для этого разговора, мы поговорим. Пока, конечно, на Украине все сложно», — заключил сенатор.